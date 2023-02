Au Luxembourg: Accros aux paris sportifs, certains ont failli tout perdre, d'autres «se gavent»

Paul*, lui, est nettement plus enthousiaste, voire dithyrambique, quand on lui demande son avis. «Ça fait environ trois ans que je joue et tout se passe bien. Je sens bien les ''coups'' et je gagne pas mal d'argent. À l'été 2022, un pari combiné d'une vingtaine de matches de foot m'a rapporté plus de 12 000 euros. Je mise de petites sommes et je vire systématiquement 75% de mes gains sur mon compte bancaire». S'il évoque lui aussi le terme d'addiction, ce Français installé au Luxembourg assure qu'il recherche plus l'adrénaline liée au sport que de potentiels gains.