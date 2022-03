Guerre en Ukraine : Accusations de manipulation à l’ONU entre Occident et Russie

Moscou a désiré une réunion de l’ONU, à New York, prétendant que Kiev possède des armes biologiques. La réunion n’a pas atteint des sommets, certains ambassadeurs regrettant d’être présent.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est transformé, vendredi, en un champ d’accusations de désinformation et de manipulation entre l’Occident et la Russie, à l’occasion d’une réunion demandée par Moscou sur une prétendue présence en Ukraine d’armes biologiques coordonnée avec les États-Unis, qui ont démenti en bloc.

«Dans le seul but de mentir»

Moscou utilise le Conseil de sécurité pour proférer «une série de théories du complot sauvages, complètement sans fondement et irresponsables», a lancé l’ambassadrice britannique, Barbara Woodward. Son homologue américaine, Linda Thomas-Greenfield, a précisé que l’aide apportée par son pays à l’Ukraine en matière de biologie avait pour objectif de détecter des maladies comme le Covid-19. «C’est un travail qui a été fait fièrement, clairement et au grand jour», et «qui n’a rien à voir avec les armes biologiques», a-t-elle expliqué, en accusant Moscou d’avoir convoqué cette réunion «dans le seul but de mentir et de répandre de la désinformation».