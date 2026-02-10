Les accusations de plagiat sont écartées: la chanson luxembourgeoise pour l'Eurovision «Mother Nature» sera bien interprétée par Eva Marija à Vienne en mai prochain.

Accusations de plagiat : La chanson luxembourgeoise pour l'Eurovision reste dans la course

La situation est désormais claire concernant les récentes accusations de plagiat entourant la chanson luxembourgeoise pour le Concours Eurovision de la chanson 2026 (12, 14 et 16 mai): le titre «Mother Nature» reste officiellement dans la course. «Les préparatifs pour le concours à Vienne (NDLR: Autriche) se poursuivent comme prévu», confirme Jeff Spielmann, responsable des médias pour l'Eurovision chez RTL Luxembourg.

Concernant les accusations de plagiat, une série d'entretiens a eu lieu ces dernières semaines avec différents acteurs, institutions et experts. L'objectif était d'«exclure toutes les accusations possibles». «Nous sommes arrivés à la conclusion qu'aucune autre mesure n'est nécessaire pour le moment», poursuit Jeff Spielmann.

Les discussions avaient émergé fin janvier, peu après la victoire d'Eva Marija au Luxembourg Song Contest. Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs avaient évoqué des parallèles musicaux entre sa chanson «Mother Nature» et «Keeping Your Head Up» de la chanteuse britannique Birdy. Toutefois, aucune procédure officielle pour plagiat n'avait été engagée à aucun moment.

