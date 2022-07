En Russie : Accusé d'espionnage, un scientifique malade meurt après avoir été retiré de l'hôpital

Atteint d’un cancer en phase terminale, Dmitri Kolker, 54 ans, avait été accusé de «trahison d’État et «d’espionnage» au profit d’un «État étranger».

Un scientifique russe réputé, atteint d’un cancer en phase terminale, est mort deux jours après avoir été interpellé et tiré de son lit d’hôpital pour des accusations d’espionnage, a affirmé dimanche sa famille. Dmitri Kolker, 54 ans, est décédé samedi à l’aube dans un hôpital de Moscou où il avait été transféré depuis une prison de la capitale, indique un message des autorités publié par son fils, Maxime Kolker, sur le réseau social VKontakte.

Deux jours plus tôt, un tribunal de Novossibirsk, grande ville de Sibérie, avait indiqué que Dmitri Kolker avait été arrêté et placé en détention provisoire pour deux mois. Selon cette source, il était accusé de «trahison d’État et «d’espionnage» au profit d’un «État étranger», un crime passible de 20 ans de prison.