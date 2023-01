Iran : Accusé d'espionner pour le Royaume-Uni, il est condamné à mort

La justice iranienne a condamné à mort un homme reconnu coupable d’espionnage pour le compte du Royaume-Uni, a annoncé mercredi l’organe de l’Autorité judiciaire. «Alireza Akbari a été condamné à mort pour corruption sur terre et pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays pour avoir transmis des renseignements», a indiqué l’agence iranienne Mizan Online. Elle n’a pas donné de précisions sur les dates de l’arrestation et de la condamnation, qui a été confirmée par la Cour suprême. Elle ne précise pas non plus les fonctions qu’exerçait le condamné.