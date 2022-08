Instagram: Accusé d'être pistonné, le fils de Benjamin Castaldi n'en peut plus

La coupe est pleine pour Simon Castald i . Outré de recevoir des messages le disant pistonné par son père pour percer dans la téléréalité, ainsi que des insultes et des menaces sur les réseaux sociaux, le fils de l’animateur Benjamin Castaldi a poussé un coup de gueule. Il faut dire que le harcèlement dont le candidat de téléréalité est la cible s’est intensifié depuis qu’il a trompé sa compagne Adixia avec une autre. «Le Simon, je ne peux pas. Il fait le mec parce que c’est un Castaldi, mais frappez-le!» s’est énervé un internaute sur Twitter. «Simon Castaldi, c’est la définition du chien en personne. Il me répugne», a renchéri un autre. «Mais bannissez-le de tous les programmes télévisuels par pitié!» peut-on aussi lire, «Simon tu lui enlèves son nom de famille, il n’est plus personne», ou encore: «Je rêve de croiser Simon Castaldi pour l’insulter gratuitement et lui lancer un objet sur le crâne.»