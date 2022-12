Cyclisme : Accusé d’avoir agressé deux ados, Van der Poel ne sera pas condamné

Mathieu Van Der Poel avait rapidement abandonné lors de la course sur route des Mondiaux.

Le coureur de 27 ans, qui a remporté une étape du Tour de France en 2021, avait été arrêté à la veille de la course sur route des championnats du monde, organisée à Wollongong, au sud de Sydney, et dont il faisait partie des favoris. Ayant passé une partie de la nuit en garde à vue, il avait abandonné rapidement, après une trentaine de kilomètres.

Petite égratignure au coude

Selon la police, il avait eu une altercation avec deux jeunes filles âgées de 13 et 14 ans, qui faisaient du bruit devant la porte de sa chambre et qu’il avait poussées, «l’une tombant au sol et l’autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude».