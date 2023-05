Au Pakistan: Accusé de blasphème, un homme lynché à mort

Un homme a été battu à mort par la foule après avoir été accusé d'avoir proféré des propos blasphématoires lors d'un rassemblement du parti politique de l'ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan organisé en son absence, a-t-on appris dimanche de source policière. Le blasphème est un sujet particulièrement sensible au Pakistan, pays à majorité musulmane, où même des allégations non prouvées d'offense à l'islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.