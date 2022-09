Au Luxembourg: Accusé de favoriser les groupes pétroliers, Turmes réplique

Visiblement très remonté, le ministre Claude Turmes a réagi vivement, mercredi, aux attaques de Sven Clément et Marc Goergen (parti Pirates) l’accusant d’avoir privilégié l’intérêt des groupes pétroliers à celui des consommateurs. En cause, la marge brute des produits pétroliers qui, selon les députés, a augmenté de manière nettement plus importante que l’indice. «Ce que les pirates font, c'est malsain, estime le ministre. Ils mélangent les bénéfices énormes des pétroliers que j’ai toujours été favorable à taxer, et j’appuie cette mesure au niveau européen, avec le prix maximal au Luxembourg. Ce dernier empêche les opérateurs d’une aire de service au Luxembourg de faire des bénéfices indus, car on plafonne le prix».