Boxeur décédé: Accusé de meurtre et de sorcellerie, son adversaire craint pour sa vie

Un scanner effectué directement après la rencontre a révélé des lésions cérébrales et une hémorragie interne. Simiso Buthelezi, qui était dans le coma, est finalement décédé deux jours plus tard.

À la suite de cette tragédie, Siphesihle Mntungwa est aujourd’hui accusé de meurtre sur les différents réseaux sociaux. «Dès que Simiso a été hospitalisé, j’ai été fortement critiqué. Je n’en peux plus. Il ne me reste qu’une seule option, c’est de me suicider. Même mes voisins m’envoient les messages les plus horribles, je ne suis plus en sécurité», a commenté le boxeur au Sowetan Live.