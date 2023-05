Au Royaume-Uni: Accusé de mutilations génitales filmées sur 13 victimes

Plusieurs hommes accusés d'avoir procédé à des mutilations, dont des castrations filmées et diffusées en ligne, ont comparu mercredi devant la justice britannique, dans le cadre d'une audience préliminaire, à Londres.

Parmi eux, Marius Gustavson, 45 ans, est accusé d'avoir été à la tête de ce réseau poursuivi pour toute une série d'infractions liées à des «modifications corporelles extrêmes» sur 13 victimes -dont lui-même-, ainsi que le retrait et la commercialisation de certaines parties du corps des victimes et la mise en ligne de vidéos.

Une jambe congelée

Mercredi, cet homme originaire de Norvège habitant le nord de Londres a plaidé non coupable. Il nie avoir volontairement causé des lésions corporelles graves à trois hommes entre 2018 et 2019. Neuf hommes au total ont été arrêtés en mars à Londres, en Ecosse et dans le sud du Pays de Galles, selon la police londonienne. Les victimes, qui ne peuvent pas être identifiées pour des raisons juridiques, se sont notamment vu retirer leurs organes génitaux.