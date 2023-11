Accusé de violences conjugales, le rappeur Kaaris relaxé

En relaxant Kaaris, Okou Gnakouri de son vrai nom, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. «On se félicite de cette décision qui permettra à notre client de passer à autre chose», ont réagi auprès de l'AFP Mes Yassine Maharsi et Yassine Yakouti, les avocats de l'artiste. «La cause des violences faites aux femmes est bien trop noble pour être instrumentalisée de la sorte», ont ajouté les conseils.

Besoin de «béquilles et d'une botte de maintien pendant deux semaines»

Son ex-compagne et mère de sa fille, Linda P., l'accusait de l'avoir violentée le 19 janvier 2021 dans le garage du domicile de l'artiste à Linas (Essonne), en lui assénant des coups de pied et de poing tout en lui arrachant les ongles. Dans sa plainte, elle affirmait avoir eu besoin de «béquilles et d'une botte de maintien pendant deux semaines». Kaaris contestait ces accusations et affirmait pour sa part que son ex-compagne était entrée chez lui illégalement en escaladant un mur. Le rappeur a toutefois décidé de ne pas se constituer partie civile sur ce volet du dossier que le parquet souhaitait poursuivre.