Ezra Miller: Accusé d’être le gourou d’une ado

Ezra Miller est encore dans de sales draps. Alors qu’il a été récemment arrêté pour avoir agressé des personnes , l’acteur est maintenant accusé d’être devenu le gourou d’une jeune activiste de l’environnement, Tokata Iron Eyes, 18 ans. Selon TMZ, les parents de l’ado ont fait appel à la justice afin que la star ne puisse plus s’approcher d’elle. D’après eux, en plus d’avoir une très mauvaise influence sur leur fille, l’Américain de 29 ans la contrôlerait dans ses moindres faits et gestes. Dans les documents remis à la justice, on apprend que l’Amérindienne a rencontré Ezra en 2016, alors qu’elle n’avait que 12 ans. Le comédien en avait 23 à cette époque. À partir de là, une amitié est née entre eux, mais les parents de Tokata s’en sont aussitôt inquiétés. En 2017, Ezra avait invité son amie à le rejoindre à Londres pour lui faire visiter le studio où avait été tourné «Les Animaux fantastiques», film dans lequel il a joué et dont elle est très fan. Constatant que leur progéniture s’attachait toujours plus à l’artiste, les parents auraient ensuite découvert qu’il lui fournissait de l’alcool, de la marijuana et du LSD. D’après eux, Ezra, qui a menacé de mort des membres du Ku Klux Klan , a tellement perturbé Tokata qu’elle a interrompu sa scolarité en décembre 2021.

Dans leur plainte, Chase Iron Eyes et son épouse affirment qu’ils se sont rendus dans la propriété d’Ezra située dans le Vermont, en janvier 2022, pour récupérer leur fille. Sur place, ils auraient constaté qu’elle n’avait plus son permis de conduire, ses clés de voiture, sa carte bancaire et d’autres choses nécessaires pour vivre de manière autonome. Ils auraient aussi vu des ecchymoses sur le corps de Tokata qui, selon eux, avaient été causées par Ezra. Après être retournée au domicile familial, l’ado est repartie rejoindre Ezra pour passer des vacances avec lui à Hawaï et à Los Angeles.