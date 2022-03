Harcèlement aux Etats-Unis – Accusé, le cofondateur de Guess démissionne

Harcèlement aux États-Unis : Accusé, le cofondateur de Guess démissionne

Paul Marciano, le cofondateur de la marque de prêt-à-porter Guess, accusé de harcèlement sexuel, a démissionné.

Paul Marciano, à gauche, lors d'une soirée avec Paris Hilton et son frère Maurice Marciano en 2004.

Le cofondateur de Guess, Paul Marciano, qui s'était mis en février en retrait du groupe de prêt-à-porter, après avoir été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle, a démissionné de ses fonctions de président et quittera son poste de responsable de la création, début 2019.

Selon le document, le comité, composé notamment d'administrateurs indépendants de Guess, n'a pu établir avec certitude l'existence de harcèlement et d'agression sexuelle. Dans certains cas, les enquêteurs ont estimé que la version donnée par la victime présumée et celle de M. Marciano étaient toutes deux crédibles.

L'enquête a aussi établi qu'«en certaines occasions, M. Marciano avait fait des erreurs dans sa communication avec mannequins et photographes». Il s'est aussi placé lui-même «dans des situations susceptibles de susciter des accusations de comportement déplacé, ce qui s'est produit», indique le document, sans plus de précision. Le groupe Guess et son cofondateur ont annoncé avoir conclu des accords amiables avec cinq personnes, indemnisées à hauteur de 500 000 dollars au total.