Au Luxembourg: Accusée de soutenir la propagande russe, une société luxembourgeoise a rectifié le tir

Pas de service d'hébergement

Le ministre des Communications et des Médias souligne que la société est active en tant que fournisseur d'un réseau de diffusion de contenu, c'est-à-dire des services de mise en cache - et non, par exemple, en tant que service d'hébergement. L'entreprise a, entre autres, l'obligation de répondre rapidement aux demandes des autorités et des particuliers, selon le principe de notification et de retrait, comme le prévoit la directive européenne sur le commerce électronique.