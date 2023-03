En Thaïlande : Accusées d'avoir insulté le roi, elles sont à 50 jours de grève de la faim

Tantawan Tuatulanon (21 ans) et Orawan Phupong (23 ans), respectivement surnommées "Tawan" et "Bam", enchaînent depuis les passages entre prison, hôpital et tribunal. Elles se trouvent actuellement dans un hôpital de Bangkok, où elles reçoivent des sels minéraux, selon leur avocat Krisadang Nootjaras. Elles sont accusées d'avoir insulté le roi Maha Vajiralongkorn et sa famille lors de deux manifestations séparées à Bangkok début 2022, selon THLR.