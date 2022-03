Acheter son logement reste toujours très cher

La hausse des prix au Luxembourg de l'immobilier ralentit, selon l'étude publiée par atHome.lu. Mais les prix restent plus élevés que dans la Grande Région.

Sur la durée, les prix de l'immobilier ont bien suivi la croissance de l'économie. Dans le centre, il fallait compter 2 742 euros le mètre carré en moyenne en 2002 pour un appartement. Aujourd'hui le mètre carré atteint 4 321 euros. Et toutes les régions sont touchées. Dans le nord, le prix est passé de 1 880 euros à 3 484 euros sur la même période. C'est désormais dans l'est du pays que les appartements sont les moins chers, à 3 077 euros le m2.

L'évolution des prix varie en fonction des biens. Sur un an, si la hausse des studios et petits appartements se situe dans la moyenne, les prix des trois pièces ont pris 13 % alors que les grands appartements voient leurs prix au mètre carré stagner.

La tendance est la même pour les maisons où les biens de cinq chambres et plus connaissent une baisse des prix, 2006 restera sans doute une année record. Il faut dire que la moyenne des maisons de plus de six chambres avait alors dépassé le million d'euros.