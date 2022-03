Armes sur Internet : Acheter un AK47 sur Internet? C'est possible...

Internet permet, directement ou pas, aux amateurs d'armes de se fournir en calibres de guerre interdites à la vente en France, assurent les experts. Certains se fournissent au Luxembourg.

S'il n'est évidemment pas possible de trouver une kalachnikov (AK47) en vente libre sur un site marchand en France, il n'est pas très compliqué de s'en procurer une ailleurs, ou de trouver des sites spécialisés, des forums qui permettront de nouer les contacts nécessaires pour réaliser la transaction au marché noir.

Changer le percuteur

Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme d'Istres a affirmé avoir acheté le célèbre fusil d'assaut russe démilitarisé sur Internet, puis l'aurait remis en état de marche. Cette manipulation est impossible à faire, même par un professionnel, si l'arme a été neutralisée dans les règles de l'art en France, affirme un armurier parisien: canon bouché en force par une bille, lèvres du chargeur meulées, culasse meulée et soudée à la soudure autotrempante. Mais les normes de neutralisation diffèrent d'un pays à l'autre: une arme achetée en Allemagne, en Autriche ou en Espagne par exemple sera ainsi beaucoup plus facile à remettre en état de fonctionnement.

«Il suffit parfois de changer le percuteur, qui a été enlevé», précise Patrice Bouveret. «Or, il y a certains sites étrangers sur lesquels on peut trouver çà en pièce détachée. Pour un passionné d'armes un peu bricoleur, ce n'est pas difficile». Certains armuriers, dans des pays limitrophes de la France, vendent aussi sur leurs sites des armes de guerre en état de fonctionnement. Un commerçant luxembourgeois propose ainsi un AK47 fabriqué dans l'ex-Allemagne de l'Est pour 575 euros, un M16 américain pour 1150, un pistolet Glock 21 pour 560.

Rapatriement en France

«Que peut-on faire contre ça? Rien! On va avoir des gendarmes qui vont passer des heures à trouver un site en Espagne qui vend des kalachnikovs démilitarisées. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prévient le gouvernement espagnol, qui s'en fout parce que c'est fait selon les critères légaux en Espagne. Ils ne vont pas empêcher la boite d'expédier en France ou ailleurs». Vendredi, lors d'un déplacement à Nancy, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a déclaré: «Ce n'est pas normal que l'on puisse acheter une kalachnikov sur Internet» et rappelé que «la lutte contre ce trafic des armes est une priorité» pour lui.