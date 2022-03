Achetez un pixel de Podolski

Le club de 1e division allemande de Cologne a lancé une opération inédite dans le football pour financer l'arrivée de l'international allemand Lukas Podolski.

Le club de l'ouest de l'Allemagne espère récolter près d'un million d'euros, soit un dixième du montant du transfert le plus onéreux de son histoire. Les supporteurs de Cologne peuvent acheter un morceau de Podolski d'une taille minimale de 64 pixels (8 pixels sur 8) pour 25 euros et laisser un message tels Ernst et Beeke «heureux de voir Podolski de retour à la maison».