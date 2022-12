Mondial 2022 : Achraf Hakimi pourra compter sur Hiba

«Nous sommes très conscients que nous avons beaucoup d'yeux sur nous et que nous représentons quelque chose dans le monde arabe, alors nous essayons de faire de notre mieux», a confié Hiba Abouk.

Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont fait la une du magazine Vogue Arabia en octobre .

Après sa mère, qu'il a pris dans ses bras après la victoire du Maroc sur la Belgique, Achraf Hakimi sait qu'il peut s'appuyer sur la deuxième femme de sa vie, Hiba Abouk. Ils ont fait ensemble la une du magazine Vogue Arabia en octobre: ils sont des stars chacun dans leur domaine. Lui, au PSG et dans la sélection marocaine, première équipe africaine à intégrer le dernier carré d'une Coupe du monde et elle, sur le petit écran et sur les tapis rouges.