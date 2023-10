Les parents de Marwan Berreni sortent du silence: «Reviens, on a besoin de toi»

Depuis que Marwan Berreni a disparu, le 4 août, sa compagne, la victime de l’accident dans lequel il serait impliqué et plusieurs de ses amis ont pris la parole. Lundi, c’était au tour de ses parents, Martine et Mourad, de s’exprimer. Dans une lettre adressée à son fils, publiée par Libération, le couple lui demande de réapparaître.

«Marwan, si tu penses que tu as besoin d’aide pour chasser ce nuage sombre qui plane au-dessus de toi et te fait ressentir tristesse et désespoir; pour que tout aille mieux demain; Marwan, notre fils, affronte tes peurs. Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi (…) Marwan, simplement, nous t’aimons et croyons en toi. Reviens! On a besoin de toi», lui ont écrit ses parents.