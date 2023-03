Spécialiste du bazar : Action a cartonné l'an dernier en Europe

Un dirigeant qui a monté les échelons

Ce spécialiste du bazar vend 6 000 références dans 14 catégories telles que la décoration, le bricolage, le multimédia ou le sport, aux prix les plus bas possibles. Un positionnement qui lui bénéficie particulièrement dans une période de forte inflation, où les consommateurs sont en quête de bonnes affaires. Action, qui dit employer «plus de 80 000 collaborateurs de plus de 136 nationalités différentes» et revendique 730 magasins en France et 11 au Luxembourg a pour actionnaire majoritaire le fonds de capital-investissement 3i Group, coté à la Bourse de Londres.