Action pour le climat en Allemagne: La porte de Brandebourg à Berlin recouverte de peinture

Des activistes du mouvement «Dernière Génération» ont aspergé dimanche de peinture la porte de Brandebourg, le monument le plus célèbre de Berlin, pour appeler à accélérer la sortie des combustibles fossiles et mieux lutter contre le réchauffement climatique. Les six piliers du monument au cœur de la capitale allemande ont été vaporisés de «peinture d’avertissement orange à l’aide d’extincteurs préparés», a déclaré le mouvement dans un communiqué.

«Nous devons sortir du pétrole, du gaz et du charbon au plus tard en 2030. Il est grand temps que (le chancelier allemand) Olaf Scholz s’exprime clairement», indique la porte-parole de «Dernière Génération», Marion Fabian, citée dans le communiqué. Des dizaines de milliers de manifestants pour le climat, menés par des enfants et des adolescents, avaient manifesté vendredi à Berlin et dans toute l’Allemagne pour réclamer au gouvernement d’Olaf Scholz davantage de mesures afin d’atteindre les objectifs climatiques. L’Allemagne veut atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2045.