La position sexuelle la plus dangereuse est…

Un fabricant de sex-toys publie un sondage sur les positions sexuelles les plus accidentogènes. Étonnamment, celles qui occupent les trois premières places du podium sont les plus connues.

Le plaisir charnel est quelque chose de merveilleux, mais n’est pas sans risque. Un sondage indique la position sexuelle la plus dangereuse. UNSPLASH/WE-VIBE TOYS

Arcwave, fabricant de sex-toys publie les résultats d’un sondage qui détermine quelle est la position sexuelle la plus dangereuse. Dans le cadre de cette enquête, réalisée auprès de 2 000 Britanniques, plus d’un tiers des personnes interrogées déclarent s’être déjà blessées lors d’un rapport sexuel. Chez les hommes, ce chiffre atteint 39%, contre 36% chez les femmes. Et le moins qu’on puisse dire est que celles qui culminent au palmarès, ont de quoi surprendre: ce n’est pas forcément l’acte sexuel avec pénétration qui est le plus dangereux. En effet, 25% environ des hommes interrogés déclarent s’être blessés lors de rapports sexuels oraux. Un chiffre qui tombe à 16% chez les femmes.

Les blessures les plus fréquentes

Les blessures peuvent aller d’une simple infection urinaire à la redoutable fracture du pénis en passant par le blocage du dos. Mais la plus fréquente est néanmoins plus bénigne: 65% des personnes qui se sont déjà blessées lors d’un rapport sexuel ont cité les égratignures comme cause d’accident. Cela arrive souvent lorsque les ébats amoureux ont lieu sur un tapis ou dans un endroit plus dur et moins confortable qu’un lit.

En respectant certains points, il est possible d’éviter un certain nombre de blessures et d’infections sexuellement transmissibles. UNSPLASH/DAINIS GRAVERIS

Les positions les plus dangereuses