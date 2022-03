Adam Green: «Morning after Midnight»

Adam Green, le maître du laisser-aller, nous apprend à prendre les choses un peu moins au sérieux. "Hey things won’t be bad all the time now", chante le new-yorkais dans "Morning after Midnight". Un message positif qui nous fait oublier les soucis, les ennuis et le stress. Et pour, en plus, nous soutirer un sourire aux lèvres, le chanteur sans prise de tête se mue même en femme!