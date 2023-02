Scandale : Adani, 3e fortune mondiale, perd plus de 100 milliards de dollars

L'empire de l'Indien Gautam Adani, pris dans une tempête boursière, a perdu plus de 100 milliards de dollars en valeur, le faisant chuter dans le classement Forbes des grandes fortunes mondiales.

Âgé de 60 ans, issu de la classe moyenne, Gautam Adani est un autodidacte. Après avoir abandonné ses études, il passe son adolescence à Bombay à trier des diamants. Après avoir créé une entreprise d'import-export, il connaît son heure de gloire en 1995, avec l'acquisition d'un port maritime, au moment où l'économie indienne commence à s'épanouir. Aujourd'hui, le groupe Adani est présent dans tous les domaines, de la production d'électricité à l'extraction du charbon en passant par le ciment, les médias et l'alimentation.

En janvier, ses sept principales entreprises cotées en Bourse avaient une valeur marchande combinée d'environ 220 milliards de dollars. La fortune de Gautam Adani était évaluée à environ 130 milliards de dollars jusqu'à la semaine dernière, ce qui en faisait le troisième homme le plus riche du monde, derrière Elon Musk, et Bernard Arnault et sa famille, selon Forbes. Ses détracteurs affirment que sa proximité avec le Premier ministre indien Narendra Modi, comme lui originaire de l'État du Gujarat, a donné à son groupe un avantage injuste pour remporter des marchés.