Ethiopie – Addis Abeba décrète une trêve humanitaire pour le Tigré

Éthiopie : Addis Abeba décrète une trêve humanitaire pour le Tigré

Le gouvernement éthiopien, en conflit avec les rebelles, vient de décréter un cessez-le-feu pour que l’aide parvienne dans cette région. La famine menace d’y toucher 4,6 millions de personnes.

83% des habitants en «insécurité alimentaire»

Rapidement défaites, les troupes rebelles du TPLF ont ensuite, courant 2021, repris militairement le Tigré, et le conflit s’est depuis propagé aux régions voisines de l’Amhara et de l’Afar. Les bientôt 17 mois de conflit, marqués par de multiples exactions, ont provoqué une grave crise humanitaire dans le nord de l’Éthiopie, où plus de neuf millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire, selon le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU. Au Tigré, le PAM estimait, en janvier, que 4,6 millions de personnes, soit 83% des près de six millions d’habitants de la région, étaient en situation «d’insécurité alimentaire», tandis que deux millions souffraient d’une «pénurie extrême de nourriture».