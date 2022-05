Aux Etats-Unis: Adele a emménagé avec son chéri et «n’a jamais été aussi heureuse»

Aux États-Unis : Adele a emménagé avec son chéri et «n’a jamais été aussi heureuse»

La chanteuse britannique a posé ses valises avec son compagnon Rich Paul, dans la villa achetée à Sylvester Stallone, à Beverly Hills.

«Le temps passe», a lancé Adele, dans un post Instagram en légende d’une série de photos d’elle et de son compagnon depuis une petite année, Rich Paul. On voit notamment les deux tourtereaux posant, clés en main, devant une magnifique villa. La chanteuse britannique a en effet acheté – pour la modique somme de 58 millions de dollars - la propriété de l’acteur américain Sylvester Stallone parti s’exiler en Floride. C’est la quatrième villa qu’Adele acquiert dans ce quartier au-dessus de Beverly Hills, rapporte le Dailymail.

Sur les autres clichés, on s’aperçoit que la trentenaire s’est plutôt bien habituée à sa vie américaine, à ses fast-foods et ses matches de basket-ball. Le tout évidement aux côtés de Rich Paul.

Après des années difficiles après sa séparation avec Simon Konecki, père de son fils Angelo, l’interprète de «Easy on me» semble avoir retrouvé des couleurs. Il y a quelques jours, toujours sur Instagram, elle postait deux photos à l’occasion de son 34e anniversaire et affirmait : «Quelle différence en une année! Si le temps continue de guérir et de lisser les plis de ma vie comme il le fait au fil des ans, alors j’ai hâte d’avoir 60 ans! Je n’ai jamais été aussi heureuse».