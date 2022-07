Résidence reprogrammée : Adele annonce son retour à Las Vegas

Mais après ce qui semble avoir été une éternité (...) je suis plus excitée que jamais! (...) Je vais donner le meilleur de moi-même. Merci de votre patience, je vous aime», a-t-elle conclu. Et pour se faire pardonner, elle a ajouté 8 dates et donnera ainsi 32 concerts entre le 18 novembre et le 24 mars, au Colosseum Caesars Palace, là où Céline Dion est apparue plus d'un millier de fois.