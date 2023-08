Las Vegas: Adele fond en larmes en révélant le sexe du bébé d’un couple

Décidément, les concerts d’Adele à Las Vegas lui procurent beaucoup d’émotions. Cinq mois après avoir été au bord des larmes en avouant à ses fans que se produire dans cette ville l’avait «ramenée à la vie», la chanteuse a à nouveau pleuré sur scène. Cette fois, c’est à cause d’un couple de fans que la Britannique de 35 ans a eu quelques sanglots.

La scène s’est déroulée le 12 août dernier. De futurs parents ont demandé à Adele de révéler le sexe de leur enfant à naître et l’artiste s’est exécutée avec plaisir. «Shantelle et Chris vont avoir un… garçon, a déclaré la chanteuse après avoir ouvert une enveloppe. «C’était incroyable. Je suis tellement heureuse pour vous. C’est tellement émouvant, oh mon Dieu».