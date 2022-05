Lutte contre le sexisme : Adèle Haenel écœurée par le milieu du cinéma

La Française ne reprendra pas le chemin des plateaux tant que les femmes ne seront pas respectées dans le milieu du septième art.

Adèle Haenel n’a plus été à l’affiche d’un film depuis 2019.

Adèle Haenel a révélé en 2019 avoir subi des «attouchements» quand elle était adolescente par le réalisateur Christophe Ruggia. L’année suivante, elle a quitté la salle des César, après la victoire de Roman Polanski, visé par des accusations de viol. L’actrice, césarisée pour ses rôles dans «Suzanne» et «Les Combattants», a depuis disparu des écrans. «La majorité de mon énergie est désormais consacrée à écouter et aider les victimes d’abus», a-t-elle expliqué à «il manifesto».

La Parisienne de 33 ans est écœurée que le milieu du septième art ne se soit pas remis en question. «Dans l’industrie du cinéma telle qu’elle est aujourd’hui, il n’y a pas d’espoir. On le voit avec les femmes. Ils en utilisent une ou deux pour cacher ce système oppressif. Il y a juste à regarder la sélection cannoise. Ils disent qu’ils luttent contre le sexisme, mais en réalité rien n’a changé. Ceux au pouvoir continuent à nous oppresser. On récompense toujours les violeurs», a-t-elle jugé dans le journal .

Contrairement à ce qui a été annoncé, avec un rôle dans le film «L’Empire», de Bruno Dumont, Adèle Haenel n’a aucun tournage de prévu et avertit qu’on ne devrait pas la retrouver de sitôt devant les caméras. «Je ne travaillerai plus avec des réalisateurs établis, mais seulement avec de nouveaux artistes qui débutent. La seule avec qui je pourrais travailler est Céline Sciamma, car notre relation va au-delà du travail, mais ça devra être dans un autre système économique.» L’actrice a joué à deux reprises pour la Française, dans «Naissance des pieuvres» et «Portrait de la jeune fille en feu», film qui a cartonné à l’international.