Adele: «Je m’accroche à ma putain de vie»

En résidence à Las Vegas depuis le 18 novembre 2022, la chanteuse britannique s’apprête à opérer un changement d’importance dans le déroulé de ses concerts. Alors qu’elle profitait jusqu’à présent du moment où elle chantait «When We Were Young» pour aller à la rencontre du public, poser pour des selfies et prendre quelques personnes dans ses bras, la star, qui souhaite avoir un deuxième enfant, a décidé de mettre un terme à ces rapprochements.