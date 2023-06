Petit problème: Adele porte des gaines et… c'est un peu la cata

Le public a ainsi appris que, malheureusement pour elle, les sous-vêtements lui ont provoqué une infection cutanée au niveau de l’aine, affectant la partie supérieure des cuisses, les fesses et les parties inférieures de l’abdomen. «Je porte des gaines pour tout garder en place et que tout m’aille bien. Comme je transpire beaucoup et que ça ne s’en va nulle part, je reste assise dans ma propre transpiration», a raconté la Britannique de 35 ans qui doit se soigner à l’aide d’une crème prescrite par son médecin. La star a ajouté avec humour qu’elle vivait le même désagrément que les basketteurs des Denver Nuggets: «comme eux, je suis une athlète et je dois me pommader. Je ne sais pas pourquoi je viens de vous dire ça!»