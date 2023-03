Cadeau de mariage : Adele signe la robe de mariée d'une fan

Après de nombreuses péripéties et presque un fiasco, Adele a enfin pris ses quartiers au Caesars Palace à Las Vegas en novembre dernier et c'est un véritable carton à chacune de ses apparitions. Ce qui fait le succès du show? Outre la voix incroyable de la Britannique et ses nombreux tubes, les séquences durant lesquelles elle se promène dans le public font souvent le buzz, l'interprète de «Rolling in the Deep» étant connue pour sa spontanéité (voir vidéos ci-dessous).