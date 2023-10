Jobday de l'Adem: «Si on me rappelle, je suis prêt à commencer tout de suite»

Ils ne sont qu'une dizaine d'employeurs, mais la foule des candidats se bouscule déjà, mercredi matin, au jobday consacré à l'alimentaire et à la distribution, organisé par l'Adem, en partenariat avec la Flad (Fédération luxembourgeoise de l'alimentation et de la distribution). En tout, un millier de demandeurs d'emploi sont conviés à l'événement, auxquels s'ajoutent les candidats venus de leur propre initiative. En jeu: des rencontres avec des employeurs qui sont venus avec une centaine de postes à pourvoir.

Devant les tables des différentes entreprises présentes, les files s'allongent vite. «Ça fait deux mois que je cherche un patron pour commencer un apprentissage de conseiller en vente», explique Abdulkader, un Differdangeois de 19 ans. Il attend face à la table de Pall, avec son pote et camarade de classe à Lallange Hameed, 18 ans, de Rodange. Les deux jeunes Luxembourgeois vont faire le tour des employeurs, ils ont une échéance. «On a jusqu'au 31 octobre pour trouver un employeur, si on ne trouve pas, l'école nous fera une fiche de départ».

«Pas une perte de temps»

D'autres sont venus sans illusion. «Je n'ai pas beaucoup d'espoir», soupire Ariana, 19 ans, en regardant vers quel employeur se diriger. «Ce n'est pas mon domaine, je suis programmatrice, et je ne parle pas la langue», ajoute-t-elle. «Mais j'ai besoin d'un emploi, ça fait longtemps que je cherche». Venir à un tel évènement n'est toutefois pas inutile. «Le secteur cherche surtout des gens avec de l'envie et de la motivation», avait expliqué la Flad, en amont de l'événement.

De chauffeur livreur à boucher, en passant par hôte de caisse, cuisinier ou assistant chef de magasin, une quarantaine d'intitulés différents, pour une centaine de postes, sont à pourvoir à l'hôtel Alvisse, jusqu'à 18h. Et la motivation ne manque pas, parmi les candidats. «J'espère qu'on va trouver ici», reprend Abdulkader, qui continue à patienter dans sa file. «Je suis là, je suis disponible. Si on me rappelle, je suis prêt à commencer tout de suite».