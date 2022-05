Sondage au Luxembourg: Adhésion de l'Ukraine à l'UE: les résidents plutôt réticents

Les habitants du Luxembourg se sentent très largement solidaires des Ukrainiens.

La guerre russe en Ukraine touche les Européens et les résidents du Luxembourg, à en croire les résultats d'un sondage Eurobaromètre publié ce jeudi. Ainsi, 87% des habitants du pays disent éprouver de la sympathie pour les Ukrainiens (89% des citoyens de l'UE) et 79% d'entre eux se disent inquiets personnellement de cette guerre (UE: 81%). Pour autant, faut-il considérer les Ukrainiens comme des membres de la «famille européenne», alors que leur pays est bien sur le continent européen? La réponse est «oui» pour 71% des habitants de l'UE. Au Luxembourg, on tombe à 58%.

D'ailleurs, les Luxembourgeois sont seulement 52% (UE: 56%) à estimer que l'Ukraine devrait rejoindre l'Union européenne dès que le pays sera prêt. Cela place le Luxembourg parmi les trois pays les moins enthousiastes, seules la Bulgarie (51%) et la Hongrie (48%) sont encore moins favorables à cette idée. Nos voisins français (56% de oui), belges (59%) et allemands (61%) sont tous plus favorables que nous à l'adhésion de Kiev.

D'accord avec le soutien financier à l'Ukraine, moins avec les armes

Les résidents sont aussi parmi les moins d'accord avec l'idée selon laquelle les autorités russes sont les premières et principales responsables de la situation actuelle en Ukraine. Au Luxembourg, 66% des sondées sont d'accord avec cette idée, contre 78% de l'ensemble des Européens, ce qui place le Luxembourg en 20e position sur 27. En Finlande, cette idée est partagée par 90% des habitants. Mais il faut dire que le pays scandinave est frontalier avec la Russie et que son espace aérien a déjà été violé depuis le début de la guerre. De quoi inquiéter les habitants.

Du coup, l'appréciation des réponses européennes à l'agression russe en Ukraine est aussi variée. 79% des résidents, et 80% des Européens, sont d'accord avec le soutien financier à l'Ukraine. Un chiffre qui monte à 92% au Portugal, en Finlande et à Malte. Les sanctions contre la Russie sont approuvées par 73% des résidents du Luxembourg (UE: 80%). Là encore, le Portugal a le record, avec 93%. Pour les sanctions contre les oligarques russes, on tombe à 67% d'approbation au Luxembourg et 79% dans l'UE.

Enfin, le financement et l'envoi d'armes à l'Ukraine laissent plus de gens dubitatifs, puisque le principe est soutenu par 62% des résidents (UE: 67%). Un chiffre qui grimpe considérablement dans les pays de l'UE qui craignent d'être les prochains sur la liste du maître du Kremlin, comme la Finlande (90%), l'Estonie (87%) la Pologne (86%) ou encore la Lituanie (84%).