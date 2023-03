Marque : Adidas, en crise, se donne un an avant de repartir de l'avant

«Tour pour réussir»

Pour l'exercice écoulé, les actionnaires ne recevront eux qu'un dividende de 0,70 euro, contre 3,30 euros il y a un an. A la Bourse de Francfort, l'action Adidas perd plus d'1% en matinée.

Sort des Yeezy

Le manque à gagner pourrait aller jusqu'à environ 1,2 milliard d'euros en termes de ventes en 2023 s'il était décidé de ne pas écouler le stock, selon Adidas. Selon le scénario qui va s'imposer, le groupe s'attend in fine à afficher en 2023 au mieux un résultat d'exploitation nul et au pire un solde négatif de 700 millions d'euros, comme déjà indiqué en février. Cet agrégat est ressorti à 669 millions d'euros l'an dernier, en recul de 66%.

La Chine cale

En Europe et en Amérique du Nord, c'est l'inflation record qui a retenu les acheteurs. Conséquence, les stocks ont augmenté globalement de 50% sur un an, à près de 6 milliards d'euros, et il s'agit de les faire fondre. M. Gulden veut refaire d'Adidas ni plus ni moins "la meilleure marque d'articles de sport au monde", déclare-t-il dans le communiqué. Son prédécesseur, le danois Kasper Rorsted, a été remercié en novembre dernier.