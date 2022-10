Partenariat : Adidas et le bouillant Kanye West au bord de la rupture

Les relations sont tendues entre Kanye West et Adidas.

L'équipementier sportif allemand a annoncé dans un communiqué qu'«après des tentatives répétées pour clarifier la situation à l'écart du public», il avait été décidé de «réévaluer ce partenariat». Adidas ne donne aucun détail sur les motifs de la brouille précisant juste qu'«un partenariat réussi repose sur le respect mutuel et des valeurs partagées». Les relations entre l'artiste américain et l'équipementier sportif ont tourné à l'aigre ces derniers mois.

Plusieurs événements semblent en être la cause portant sur la juteuse collaboration autour de la collection de baskets Yeezy conçues par le rappeur. Développées avec Adidas depuis 2014, ces chaussures ont connu un succès phénoménal qui a permis à l'enfant de Chicago, aujourd'hui âgé de 45 ans, d'être reconnu comme milliardaire par Forbes, qui évaluait en juillet sa fortune à 2 milliards de dollars. Or la presse spécialisée a relayé de nombreux messages de Kanye West sur les réseaux sociaux critiquant, sur son compte Instagram, le fait qu'Adidas lance un «Yeezy Day» sans son approbation, tout en multipliant les commentaires acerbes contre la marque.

«White Lives Matter»

Habitué des controverses, Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, a également suscité la polémique il y a quelques jours, durant la Fashion Week à Paris. À l'occasion du défilé de sa marque Yeezy, ce supporter de l'ancien président américain Donald Trump portait un t-shirt sur lequel on pouvait lire «White Lives Matter», un slogan faisant écho à la formule «Black Lives Matter» partie des États-Unis et incarnant le combat contre le racisme envers les Noirs.

L'épisode a provoqué l'emballement des réseaux sociaux. Interrogé sur les raisons de ce message, Kanye West a répondu dans une interview à Fox News jeudi : «Je fais certaines choses à partir d'un sentiment, j'aime juste canaliser l'énergie, ça me semble juste».

Selon la presse spécialisée, Kanye West reproche également à Adidas d'avoir réédité des collections Yeezy plus anciennes et conçu des coloris Yeezy sans son approbation. Tout en débauchant, selon le rappeur, des employés de la marque, y compris le directeur général de Yeezy. Adidas n'a mentionné aucun de ces éléments dans son communiqué et n'a pas voulu les commenter, interrogé par l'AFP.