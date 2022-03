Sponsoring : Adidas lâche la fédération russe de football

Le géant mondial de l'équipement sportif Adidas a annoncé mardi avoir suspendu son partenariat avec la Fédération russe de football en raison de l'invasion de l'Ukraine.

«Adidas suspend avec effet immédiat son partenariat avec la Fédération russe de football», a déclaré un porte-parole de l'entreprise, qui a réalisé en 2020 2,9% de son chiffre d'affaire dans la région Russie, Ukraine et CEI. La veille, l'UEFA avait rompu son contrat avec le géant russe de l'énergie Gazprom, estimé à 40 millions d'euros par an et qui couvrait la Ligue des champions, les compétitions internationales organisées par l'instance du football européen ainsi que l'Euro-2024.