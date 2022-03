Articles de sport : Adidas veut augmenter ses marges en 2016

L'allemand espère capitaliser l'an prochain sur l'Euro de football et les Jeux olympiques et améliorer sa rentabilité.

«2016 sera une année sportive passionnante», et le groupe allemand est «très optimiste» au vu des commandes pour les six premiers mois, a assuré M. Hainer cette semaine lors d'une rencontre avec la presse. «Nos livres de commandes sont pleins, (...) je ne les ai jamais vus aussi pleins en 15 ans ici», insiste le patron, aux commandes d'Adidas depuis 2001.

La rentabilité est le gros point faible

Une action en hausse de 59% depuis le 1er janvier

La Bourse a fait fête à Adidas cette année: avec une croissance de 59% depuis le 1er janvier, l'action a enregistré la plus forte progression du Dax. De quoi éclipser l'annus horribilis 2014, gâchée par deux avertissements sur résultats et une dégringolade du titre de 38%, à cause de lourdes difficultés en Russie et dans la division golf, dont Adidas envisage désormais de se séparer.