People en France : Adil Rami et Léna Guillou, c'est terminé

Clap de fin pour la romance entre Léna Guillou, révélée par «Les Marseillais à Dubaï» en 2021, et Adil Rami, actuel défenseur à l’ES Troyes AC et champion du monde avec la France en 2018 sans avoir joué. Si l’on en croit la publication du sportif sur Instagram, la rupture semble s’être bien déroulée, en tout cas mieux que celle très médiatisée qu’il a vécue avec Pamela Anderson .

«Je ne lui souhaite aucun mal, bien au contraire. Mais, j’ai besoin d’être à fond dans mes objectifs et j’ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille. Je sais ce que je veux et ce dont j’ai besoin. Je sais dire stop et ne pas oublier mes objectifs. J’espère vraiment qu’elle trouvera son chacun. Bonne continuation à Léna en lui souhaitant ce qu’elle mérite», a-t-il expliqué. De son côté, la starlette n’a pipé mot.Adil Rami et la jeune femme de 7 ans sa cadette avaient officialisé leur relation sur TikTok, le 21 février 2022.