Ado frappée et humiliée à Luxembourg: la justice ouvre une enquête

Une adolescente à genoux, aspergée de liquide, frappée et humiliée par tout un groupe. Largement diffusée sur les réseaux sociaux, la scène qui s'est déroulée à Luxembourg-Ville, mercredi, a suscité l'émoi, et la colère de la maman de la victime. Elle a décidé de porter plainte. «Pour vous donner une idée de l'état d'esprit de notre famille, sa sœur jumelle n'a même pas pu aller à l'école ce jeudi, tellement elle est terrorisée», confie à L'essentiel la mère de trois enfants, désemparée par le harcèlement subi par sa fille vulnérable.

Scolarisée au lycée Aline Mayrisch, l'adolescente de 14 ans, qui souffre de dyslexie et de «difficultés à comprendre et assimiler» s'est déjà fait «pousser dans les escaliers et casser son GSM». Le niveau de violence serait monté d'un cran loin de l'établissement, comme le montrent les séquences visionnées par les autorités. Selon la version de la mère, sa fille a été attirée par une camarade dans un guet-apens sur le parvis de la gare, avant d'être serrée de près par un groupe d'adolescents, qui l'ont emmenée dans «un endroit sans caméra», à proximité de la Zithaklinik.