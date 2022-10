À Paris : Ado morte dans une malle: deux personnes vont être déférées

Les habitants du quartier, qui dès samedi ont témoigné de leur tristesse et de leur consternation, ont déposé de nombreux bouquets de fleurs et témoignages d'hommage au pied du bâtiment.

Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineure de moins de quinze ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineure de moins de quinze ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre, a précisé une source judiciaire et proche de l'enquête. Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux suspects, a-t-elle ajouté.