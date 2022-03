Jamie Dornan : «Adolescent, j'étais incapable de draguer»

Connu pour son rôle dans «Cinquante nuances de Grey», Jamie Dornan s’illustre dans un tout autre registre avec «Belfast».

Dans «Belfast», qui sort ce mercredi 2 mars 2022, Jamie Dornan incarne un père de famille au début du conflit qui oppose chrétiens et protestants en Irlande du Nord. Celui qui veut à tout prix faire oublier Christian Grey et sa trilogie des films «Cinquante nuances de Grey» avec Dakota Johnson est ravi de ce nouveau projet.

C'est formidable oui, d'autant que cette histoire est très personnelle pour notre réalisateur, Kenneth Branagh, qui est né à Belfast. Il avait 9 ans, l'âge du héros du film, quand sa famille a quitté la ville en 1969 au moment des émeutes et a décidé de partir en Angleterre pour élever ses enfants loin du conflit armé en Irlande du Nord. Le scénario a de nombreux parallèles avec ce qu'il a vraiment vécu.

Je n'y peux rien si certains refusent de me voir autrement. Je n'ai pas accepté «Belfast» pour casser mon image, mais pour avoir notamment le plaisir de travailler avec de grands comédiens comme Judy Dench et Ciaran Hinds, qui incarnent mes parents.

Mon épouse (NDLR: la chanteuse Amélia Warner). Adolescent, j'étais incapable de draguer ou même de parler à une fille dans un pub. J'admirais mes copains qui trouvaient un prétexte pour engager la conversation avec une fille qui leur plaisait. Rencontrer ma femme puis avoir des enfants m'a permis de surmonter mes doutes pour me concentrer sur ce qui m'importe: ma famille (NDLR: le couple a trois filles: Dulcie, 8 ans, Elva, 6 ans et Alberta, 2 ans). La vérité est que je me sens beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui que lorsque j’avais 20 ans!