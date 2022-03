Adoptez le look gangster

Sortez couvert cet été. Si les tenues deviennent de plus en plus légères, osez l’accessoire et faites vôtre le Borsalino.

Une chemise simple, une longue robe hippisante ou des tenues basiques prendront une toute autre allure avec le chapeau sur la tête. Pour un vrai de chez Borsalino, il vous faudra débourser 250 euros mais vous pouvez jouer les Al Capone le temps d’une saison en poussant les portes de Tommy Hilfinger, Les Petite sou Sinequanone pour un chapeau de paille ou de feutre.

Origine du Borsalino

En 1857, Giuseppe Borsalino, chapelier italien, conçoit un chapeau dont le feutre est fabriqué en poils de lapin. Plus de finesse et plus de souplesse, avec un maintien élégant. Cette création sera plusieurs fois primée lors des différentes Expositions Universelles, dont celle de Paris en 1900. Le Borsalino est en fait un raccourci pour le fedora. C’est le film de Jacques Deray «Borsalino» avec Delon et Belmondo qui provoque la confusion.

Le chapeau demeure aujourd’hui à la panoplie des stars comme Pete Doherty et Justin Timberlake.