Collaboration avec Boohoo : Adoptez le look «sexy et audacieux» de Megan Fox

L'actrice a de nouveau collaboré avec Boohoo pour créer une collection d'une quarantaine de pièces, afin que chacune puisse affirmer son style.

La première collaboration l'automne dernier fut un succès, Boohoo a donc décidé de récidiver pour cet été: la marque a de nouveau fait appel à Megan Fox pour imaginer une collection à la fois originale et accessible. Il y en a pour tous les goûts: de la minirobe en tissu résille incrusté de strass au pantalon cargo oversize en passant par la petite robe noire dos nu, le bomber satiné et le crop top plissé. Pour toutes les morphologies aussi puisque certaines pièces sont disponibles jusqu'à la taille 52.

Le tout pour un budget raisonnable puisque la pièce la plus onéreuse est affichée à un peu plus de 80 euros. Pour un effet wow garanti puisqu'il s'agit d'une minirobe entièrement recouverte de petits miroirs.

Elle a confié s'être inspirée d'une photo d'elle publiée sur Instagram pour imaginer la collection. Elle y porte un costume violet et arbore du vernis orange vif et un maquillage prononcé des yeux. Icône mode des années 2000, l'actrice a évidemment pioché dans cet esprit en proposant des tops bandeaux et des bustiers. Mais ne lui parlez plus de jean taille basse, «ce n'est pas une pièce à porter tous les jours», a-t-elle expliqué à refinery29.com.