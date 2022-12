Adriana Karembeu annonce son divorce, «le cœur serré»

Adriana Karembeu et Aram Ohanian, c'est fini! L'ex-top model a officialisé mardi sa rupture avec son époux dans un post Instagram émouvant. «C'est le cœur serré que j'écris ces quelques lignes… Douze années magnifiques passées ensemble… j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et je l'ai tellement aimée.. Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées…»

Adriana Karembeu et Aram Ohanian ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur relation longue de douze années, dont huit de mariage et la naissance d'une petite fille en août 2018. Ils restent semble-t-il en bons termes malgré leur rupture: «L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors… Notre Nina. Tu es et tu resteras toujours», a encore écrit la star.