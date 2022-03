Présentation officielle : Adriana Lima dévoile son trésor

Le top model montre pour la première fois le visage de Valentina, sa fille âgée de 6 mois, sur son site Internet.

«Notre petite chérie est née à New York, le 15 novembre 2009. Nous sommes heureux et bénis d’avoir eu une fille si belle et en bonne santé», poursuit la Brésilienne, qui a dû accoucher six semaines avant le terme de sa grossesse. Installée en Espagne avec son époux – qui a rejoint l’équipe de basket du Real M­adrid – Adriana est ravie. «Ce pays est génial et ses habitants chaleureux.»