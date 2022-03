Adriano ne veut pas partir de chez lui

Actuellement au Brésil, l'attaquant international brésilien de l'Inter Milan a dit jeudi à la presse locale qu'il «ne planifiait pas un retour immédiat en Italie», où il se sent «malheureux».

Comme nous vous le révélions mercredi, Adriano s'est réfugié au Brésil, dans sa favela natale. Il veut même arrêter de jouer au football. Un mois, deux mois? Pour l'instant, rien n'est sûr. "Je vais réfléchir à l'évolution de ma carrière. Je n'étais pas heureux en Italie, je le suis au Brésil avec mes amis et ma famille", a déclaré le joueur de 27 ans lors d'une conférence de presse à Rio de Janeiro.

Cette conférence de presse est la première apparition publique d'Adriano, depuis fin mars, où il avait été convoqué par le sélectionneur auriverde Dunga pour deux matches de qualification au Mondial-2010, contre l'Équateur (1-1) et le Pérou (3-0).

Le joueur était à chaque fois resté sur le banc de touche et n'était depuis lors pas rentré en Italie comme prévu. Après plusieurs jours de spéculations sur son absence, suscitant les rumeurs les plus folles dans la presse locale (enlèvement, décès dans une fusillade, etc.), son ex-fiancée Joana Machado avait révélé mardi que le joueur était déprimé parce qu'elle avait récemment rompu avec lui.