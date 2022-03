Football : Adriano semble avoir perdu son match contre l'alcool

L'ancien buteur légendaire de l'équipe du Brésil refait des siennes. Et à chaque fois, c'est avec un verre de trop dans les mains.

L'attaquant a connu des très hauts, mais surtout des très très bas. Il a bien tenté de revenir au jeu, en Europe comme au Brésil, mais il a régulièrement été rattrapé par ses démons. L'homme aux 48 sélections et aux 27 buts avec la Seleção a terminé sa carrière il y a six ans en 4e division américaine, dans un anonymat que son immense talent ne méritait pas.

Depuis, les journaux de son pays font les choux gras de tous ses dérapages. Cette fois, il a été filmé et dénoncé sur TikTok, une bière à la main rapidement vidée dans une favela de Rio de Janeiro, à l'arrière d'une moto et dans un état plus que second.